“Fino all’ultimo…”: Donnarumma, dichiarazione a sorpresa su Navas

Le dichiarazioni di Gigio Donnarumma dopo la vittoria del PSG al fotofinish contro il Real Madrid, all’andata degli ottavi di Champions League.

Trionfare in casa, al Parc des Princes, non è stata un’impresa semplice. L’attesa sfida tra PSG e Real Madrid ha avuto luogo e per i primi 90′ nessuna delle due squadre è riuscita a stabilire la sua supremazia sull’altra. Il match, infatti, è stato deciso soltanto in pieno recupero con una rete di Kylian Mbappé su assist del compagno di squadra Neymar, dopo che Leo Messi ha sbagliato una rete dal dischetto.

Grande soddisfazione allora per i parigini, che muovono un passo fondamentale per qualificarsi alla fase successiva, ovvero i quarti di finale di Champions League.

Non è comunque stato scritto ancora nulla, poiché una rete di scarto è una differenza minima e il ritorno sarà al Bernabeu.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG-Real Madrid, Donnarumma: “Possiamo battere tutti”

Grande protagonista è stato anche Gigio Donnarumma, che ha resistito a tutti gli assalti verso la sua porta. Una prestazione che dà ragione alla fiducia che gli ha tributato il tecnico Pochettino per il match, fino a questo momento, più importante della stagione.

LEGGI ANCHE >>> “Ma come è possibile?”: PSG-Real Madrid nel caos, polemiche su Orsato

Ai microfoni di ‘Mediaset’, Donnarumma è intervenuto così nel post-partita: “Grande soddisfazione, è mancato soltanto segnare prima, ma ci ha pensato Kylian. Siamo felicissimi, pensiamo che a Madrid sarà un’altra grande partita. Ci sentiamo forti, dando il 100% possiamo battere tutti. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo e di questa società. Battere il Real Madrid è una cosa incredibile. Messi? Capita a tutti di sbagliare un rigore, ma sappiamo tutti chi sia lui. Abbiamo tanti campioni che possono sbloccare una partita, questa sera ci ha pensato Mbappé. Alternanza con Keylor Navas? Diciamo che fino all’ultimo siamo sempre pronti sia io che lui. Il metodo del mister è avere tutti e due con una grande forma e sempre concentrati”.