Serie A, la flop 11 della giornata 25: male ancora la Roma, bomber a secco

Un cambio in vetta alla classifica e non solo in questo turno di Serie A. Analizziamo i giocatori che hanno più deluso le aspettative.

Questo weekend è andata in scena la venticinquesima giornata di Serie A, giornata che ha visto il sorpasso in vetta del Milan sui cugini dell’Inter. La squadra di Inzaghi ha impattato al Maradona contro il Napoli, stesso risultato dell’altro big match di giornata tra Atalanta e Juve.

Continua a deludere la Roma di Mourinho che agguanta in extremis solo il pari a Reggio Emilia. Analizziamo meglio qual’e’ stata la Flop 11 di questa giornata.

Il club giallorosso continua a faticare soprattutto in difesa e questa volta anche Rui Patricio è complice nel disastro sul primo gol del Sassuolo. Protagonista con lui il centrale Smalling, reo di aver commesso la deviazione decisiva e spesso in difficoltà in marcatura sui veloci attaccanti neroverdi.

Serie A, male anche l’Udinese tra difesa e centrocampo

Nel posticipo di giornata anche l’esterno Reca compie disastri contro la Fiorentina mentre fatica anche la sorpresa di questa stagione Bremer, protagonista probabilmente della prima prova opaca stagionale.

Tra le delusioni di giornata non può mancare l’Udinese, crollata per 4 a 0 a Verona. Nonostante il risultato l’attacco ha creato ma in difesa ed a centrocampo tutti hanno deluso le aspettative. Tra i peggiori Zeegelaar ed il classico ‘mediano’ Makengo, in difficoltà totale sullo scatenato Barak.

Serie A, quanti big tra la trequarti e l’attacco

Tantissimi big tra centrocampo ed attacco presenti tra i flop di giornata. A centrocampo Lorenzo Pellegrini sembra non aver ancora recuperato dai recenti problemi fisici, mai pericoloso e apparso lento e per certi svogliato. Con lui completa il centrocampo Locatelli, annichilito dall’intensità dell’Atalanta.

Sulla trequarti troviamo il quasi oriundo Joao Pedro: con l’avvento di Mazzarri l’attaccante ha abbassato nettamente la propria media gol ed ora delude anche nelle prestazioni. Il Cagliari ha bisogno dei suoi gol per continuare la corsa salvezza.

In casa Inter continua il trend negativo per Lautaro Martinez che ormai non segna da quasi due mesi ed ora sembra sentire quest’astinenza dal gol. In coppia con lui il miglior attaccante di campionato Dusan Vlahovic, nervoso e non così incisivo nella trasferta contro l’Atalanta.

FLOP 11 SerieAnews (4-3-1-2): Rui Patricio; Reca, Smalling, Bremer, Zeegelaar; Makengo, Pellegrini, Locatelli; Joao Pedro; Vlahovic, Lautaro Martinez.