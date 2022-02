Mario Balotelli punta con decisione al ritorno in Nazionale, sogna il Mondiale e sembra avere le idee chiare pure sul suo futuro all’Adana

La nuova vita di Mario Balotelli procede per il verso giusto. L’attaccante italiano vuole arrivare al Mondiale in Qatar di fine anno. Il suo desiderio tuttavia passa attraverso due fattori: la qualificazione dell’Italia, in questo momento appesa agli spareggi playoff, e raggiunta questa condizione, alla convocazione di Roberto Mancini.

Nel frattempo però il suo futuro sembra già scritto. Almeno a giudicare da quanto sostenuto dal presidente dell’Adana Demirspor, la squadra alla quale SuperMario si è legato a luglio scorso.

Balotelli, il presidente dell’Adana sicuro: “In Turchia vuole giocare soltanto con la nostra maglia”

Mario Balotelli sta vivendo un periodo di forma positivo. Tra campionato e coppa, l’attaccante ex Inter e Milan ha siglato 11 gol e firmato pure cinque assist in 23 partite. Un rendimento soddisfacente che, soprattutto con il provvidenziale arrivo di Vincenzo Montella in panchina, ha permesso all’Adana Demirspor di risalire in classifica fino al terzo posto, alle spalle dell’irraggiungibile Trabzonspor e del Konyaspor.

Il pareggio di ieri contro il Besiktas ha interrotto la mini striscia di due vittorie consecutive in campionato. Contro i bianconeri, Balotelli non ha lasciato il segno ma lo hanno fatto le parole del presidente del club al termine della sfida. Murat Sancak è intervenuto sulle voci d’addio dell’attaccante e sull’interessamento del Galatasaray, fortemente d’attualità in Turchia.

“Il Galatasaray si occupi degli affari suoi. Balotelli è un nostro calciatore. Se lo vogliono, devono chiamarmi e potremo parlare”. A queste dichiarazioni poi ne sono seguite altre: “Esiste una clausola rescissoria per Balotelli, non credo comunque voglia andare lì. In Turchia, non vuole vestire nessun’altra maglia che non sia quella dell’Adana Demirspor. Da noi è felice”, ha concluso Sancak.

Balotelli ha sottoscritto un contratto con l’Adana fino a giugno 2024, vale a dire per altri due anni al termine della stagione attuale. Il Galatasaray, in questo momento, occupa la tredicesima posizione in classifica. Sono dodici i punti che separano la squadra di Vincenzo Montella da quella di Domenec Torrent Font.