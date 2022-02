Cagliari, la decisione di Mazzarri su Nandez e Keita Balde

Nandez e Keita Balde potrebbero rischiare in modo concreto il posto da titolare in vista della seconda parte della stagione. Mazzarri potrebbe rivoluzionare le gerarchie del centrocampo e dell’attacco del Cagliari

Dopo il pareggio contro l’Empoli, il Cagliari si prepara a spingere il piede sull’acceleratore in vista della seconda parte della stagione. Mazzarri dovrà correre ai ripari per cercare di tenere vive le speranze salvezza.

Il Cagliari dovrà cercare di confermare le ottime prestazione dell’ultimo mese, con Mazzarri pronto a valutare l’assetto tattico e l’undici titolare definitivo in vista del girone di ritorno. Attenzione alla posizione di Nandez e Keita Balde, i quali potrebbero lasciare il posto a Bellanova e Pavoletti in maniera definitiva.

Nandez potrebbe agire da esterno di destra nel 3-5-2 o come mezz’ala al posto di Deiola o Baselli. Come detto, però, non è escluso che Mazzarri decida di confermare l’attuale disposizione tattico con Bellanova (autore di un’ottima prima parte di campionato) titolare nel ruolo di terzino destro a tutta fascia.

Nandez e Keita Balde: le nuove gerarchie e le mosse in chiave mercato

Dopo i recenti tira e molla con la società, soprattutto durante il mercato, Nandez potrebbe scivolare indietro nelle gerarchie di Mazzarri, soprattutto con sguardo rivolto al futuro. L’ex Boca Juniors potrebbe lasciare i rossoblù al termine della stagione, ma fino a quel momento sarà a completa disposizione di Mazzarri.

Il tecnico del Cagliari valuterà se inserire Nandez nel 3-5-2 inziale o se utilizzarlo come 12° uomo a gara in corso. La duttilità tattica del centrocampista uruguaiano potrebbe rivelarsi un valore aggiunto per le scelte del tecnico rossoblù. Keita Balde, invece, almeno per il momento, rappresenterà la seconda o terza scelta dietro a Pavoletti (promosso titolare) e Pereiro, rivitalizzato da Mazzarri nell’ultimo mese.