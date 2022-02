Roma, l’oggetto misterioso che ha bloccato l’idea di Mourinho

In casa Roma c’è un ‘oggetto del mistero’ sul quale si sta cercando di fare chiarezza e capire cosa non ha funzionato.

La Roma è ancora alla ricerca della proprie identità. La piazza giallorossa continua ad aspettare una svolta decisiva, che in questa stagione significherebbe la possibilità di centrare un piazzamento europeo importante, e non la Conference League che la compagine capitolina ha già avuto modo di affrontare nel corso degli ultimi mesi, non senza difficolta (ricordate il Bodo Glimit?).

Mourinho ha ben presente quanto la città di Roma chieda alla sua squadra, ma evidentemente anche quelle che sono le problematiche di una rosa che andrà rifondata. La prossima estate rappresenterà, per forza di cose, un vero e proprio crocevia per il progetto del tecnico portoghese con i Friedkin. Eppure, c’è ancora da salvare questa stagione e cercare di fare meglio di quanto fatto lo scorso anno.

Roma, il vero mistero è Shomurodov: al tempo impedì un altro acquisto

Già nelle ultime due sessioni di mercato Josè Mourinho ha indicato la via, provando a puntare quei giocatori estremamente funzionali al progetto. Basti pensare al grande impatto avuto da Sergio Oliveira con la maglia giallorossa. Eppure, c’è anche qualcosa che non ha funzionato nelle idee di allenatore e società.

E cosi l’edizione di oggi de ‘Il Corriere dello Sport’ parla di vero e proprio “oggetti misterioso”: Eldor Shomurodov non ha reso quanto ci si aspettava. Arrivato in estate per la cifra di 17.5 milioni di euro più bonus, il giocatore è scivolato in giù anche nelle gerarchie, scavalcato dal giovane Felix. Ma cosa è andato storto? Difficile dirlo. Nel frattempo per Mourinho questo rappresenta di sicuro un problema. Senza dimenticare – si legge – che proprio l’arrivo di Shomurodov fu la variabile indiretta che impedì alla Roma di mettere le mani sul regista chiesto dal suo allenatore.