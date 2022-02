Inter, Marotta può esultare: l’ufficialità arriva entro 24 ore

L’arrivo di Stevan Zhang alla Pinetina premonisce tre rinnovi: l’Inter ufficializzerà il connubio nella giornata di domani.

Il primato in classifica, fino a questo momento, pone l’Inter in una situazione di grande entusiasmo e anche serenità nel dare prosieguo al lavoro progettuale già in realizzazione. La società ha intrapreso un cammino di successo, che richiede costanza nelle decisioni da prendere per evitare punti morti.

Come riferisce ‘La Repubblica’, è giunto alla Pinetina martedì il presidente Steven Zhang. La settimana è importantissima, poiché questa sera i nerazzurri dovranno sfidare il Liverpool, in occasione del match di andata degli ottavi di finale di Champions League.

Gara complicata, considerato che l’avversaria è tra le candidate a continuare fino alla fine nella kermesse, ma San Siro è pronta ad offrire il miglior ambiente.

Inter, ecco Zhang: subito tre rinnovi, poi Perisic e Brozovic

Il quotidiano racconta che l’occasione ha favorito anche la possibilità di altri discorsi e infatti Zhang ha assistito all’allenamento della squadra e ha poi cenato con mister Inzaghi. È pronto ora a ricevere tutti i manager che si occupano dell’area sportiva, ovvero Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Sarà ufficializzato domani il prolungamento del loro contratto con l’Inter e la nuova scadenza dovrebbe essere fissata al 2025.

Un riconoscimento al lavoro svolto fino a questo momento, ma anche un grande segnale futuro: l’equipe funziona ed è riuscita a dare inizio al progetto che la società ha in mente. Questa sarà soltanto la prima mossa, poiché poi si proseguirà con due dei più attesi rinnovi, ovvero quello di Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. Per tale ragione pare che il soggiorno di Zhang a Milano sia più lungo del previsto e possa estendersi almeno fino al ritorno di Champions League contro il Liverpool.