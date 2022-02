Milan, Pioli ancora senza Ibrahimovic: spunta la data del rientro

Zlatan Ibrahimovic scalpita ma Stefano Pioli ancora non può averlo a disposizione: spunta la possibile data del suo rientro

Zlatan Ibrahimovic scalpita ma i fatti gli dicono che deve ancora portare pazienza. Non ci sarà sabato 19 febbraio contro la Salernitana, ma sarebbe comunque spuntata la data del suo possibile rientro. Stefano Pioli aspetta solo di riaverlo a disposizione.

Ibrahimovic non scende in campo dallo scorso 23 dicembre, ultima partita giocata dal Milan prima della sosta per le festività natalizie. Nella gara contro la Juventus, infatti, l’attaccante è stato costretto a lasciare il campo dopo circa 30′ per un’infiammazione al tendine d’Achille. Un problema che l’aveva fatto restare out anche per un mese tra settembre e ottobre a inizio campionato.

Ora come obiettivo per il rientro c’è la gara di Coppa Italia che vedrà contrapporsi, ancora una volta in questa stagione, Milan e Inter. Il derby della Madonnina decreterà stavolta chi sarà dentro e chi sarà fuori dalla competizione. Pioli ha a disposizione ovviamente Giroud, mentre lavora ancora a parte il diciottenne Lazetic, ma non vorrebbe di nuovo fare a meno di Ibrahimovic.

Milan, spunta la data di rientro per Ibrahimovic: l’obiettivo è esserci in Coppa Italia contro l’Inter

Secondo quanto si apprende da ‘La Gazzetta dello Sport’, Zlatan Ibrahimovic non ci sarà per il match di campionato contro la Salernitana il 19 febbraio. Il giocatore, tuttavia, avrebbe fissato come data di rientro la gara di Coppa Italia tra Milan e Inter: l’andata di semifinale si giocherà, ovviamente a San Siro, il 1° marzo 2022.

Da un lato c’è quindi la volontà di rientrare per il derby della Madonnina, dall’altro lato però c’è la risposta del fisico che è ancora non del tutto prevedibile. La sua idea sarebbe quella di tornare almeno in panchina contro l’Udinese (il 25 febbraio), e di giocare volendo anche qualche minuto, per poi essere pronto e a pieno regime a partire dal primo di marzo.