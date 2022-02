Porto-Lazio, il top player ha l’influenza: mani nei capelli per Sarri

La Lazio, dopo Acerbi e Lazzari, dovrà fare a meno di un altro giocatore nell’imminente sfida di Europa League contro il Porto.

Vigilia sempre più complicata per Lazio, in vista della sfida di Europa League contro il Porto. A guastare l’umore del tecnico Maurizio Sarri ci aveva pensato poche ore fa Luis Alberto il quale, su Twitch, ha chiaramente detto di considerare quasi conclusa la sua esperienza con la maglia biancoceleste e di voler tornare in Spagna. Poco fa, è arrivata poi un’altra pessima notizia di cui l’allenatore avrebbe volentieri fatto a meno.

Ciro Immobile, infatti, non ci sarà nella partita di giovedì sera valevole per l’andata dei play-off di Europa League. L’attaccante, assente nella rifinitura, è stato escluso dalla lista dei convocati. Il motivo è da ricercare nella sindrome influenzale che ha colpito l’ex Borussia Dortmund costringendolo a restare a riposto.

Una tegola pesante per Sarri, alla luce dell’ottima stagione fin qui vissuta da Immobile: 19 gol e 3 assist in 21 presenze in campionato. Al bottino bisogna poi aggiungere le 3 reti siglate in Europa League e il timbro in Coppa Italia nella sfida contro l’Udinese. Le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore ma intanto il calciatore non salirà nell’aereo che porterà la squadra in terra lusitana.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio, Sarri perde Immobile: non ci sarà con il Porto

L’assenza di Immobile, di fatto, obbligherà l’allenatore biancoceleste a schierare Pedro nella posizione di falso nueve supportato ai lati da Felipe Anderson (chiamato a rilanciarsi dopo un ultimo periodo complicato che lo ha visto spesso finire in panchina) e da Mattia Zaccagni, reduce dalla doppietta rifilata al Bologna sabato.

Oltre ad Immobile, Sarri dovrà rinunciare pure a Francesco Acerbi e a Manuel Lazzari. Il difensore ha smaltito la lesione al flessore della coscia sinistra che fin qui lo ha obbligato a saltare 5 partite e punta a rientrare domenica contro l’Udinese. Per quanto riguarda il terzino, gli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri hanno evidenziato una “lesione di secondo grado al flessore della coscia destra”. Resterà quindi fuori per almeno un mese.