Milan, pioggia di milioni in arrivo: il motivo spiazza, Maldini esulta

Il Milan ha raggiunto l’accordo per una nuova sponsorizzazione sulla maglia: i milioni di euro ricavati torneranno molto utili a Maldini

Un piccolo tesoretto da poter sfruttare sul calciomercato. Le casse del Milan faranno una ricarica extra. Un gruzzoletto che può tornare molto utile per il direttore tecnico Paolo Maldini e per il direttore sportivo Frederic Massara ma che può far compiere di riflesso anche un salto di gioia a Stefano Pioli.

Prima di pensare al calciomercato, i rossoneri devono puntare a ottenere il massimo possibile in campionato per aumentare le doti di persuasione al tavolo delle trattative. Con il ritorno in Champions, l’appeal del Milan resterebbe ai massimi livelli dopo anni di buio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, Wefox diventa il primo retro sponsor sulla maglia: nelle casse rossonere tra 6 e 8 milioni di euro

La notizia è stata anticipata da ‘Milan News’. I rossoneri avranno un nuovo back jersey sponsor sulla maglia. La società milanista ha infatti raggiunto un’intesa con Wefox, una società di assicurazione tedesca. Il logo dell’azienda comparirà sotto il numero dei calciatori a partire dalla prossima stagione.

Il Milan incasserà una cifra compresa tra 6 e 8 milioni di euro a stagione per questo nuovo accordo di sponsorizzazione. Un bottino interessante e considerevole, se si considera la zona occupata.

I rossoneri hanno altri due brand partner sulla propria divisa di gioco. Il primo è Emirates dal quale il Milan ha incassato in questa stagione circa 14 milioni di euro. Il secondo poi è BitMex, piattaforma di crypto, diventato durante la scorsa estate il nuovo sponsor di manica.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Allegri si è rassegnato: brutta notizia in vista del campionato

A questi poi si aggiunge lo sponsor tecnico, Puma, che nella scorsa stagione ha versato una cifra che si aggira intorno ai 13 milioni di euro, come sottolineato da ‘Calcio e Finanza’. Con questi ultimi, come con Emiretes, l’amministratore delegato Ivan Gazidis sta discutendo un rinnovo contrattuale a cifre ancora più alte. Milioni che possono tornare molto comodi al momento di rinforzare la rosa di Stefano Pioli.