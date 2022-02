Inter, il danno oltre la beffa: l’annuncio ha gelato i tifosi

Dopo la prestazione non certo esaltante di Handanovic, arriva la clamorosa confessione del collega di reparto: è stato vicinissimo all’Inter.

Handanovic anche ieri ha dimostrato qualche incertezza. Pur trattandosi indubbiamente di un portiere di grande valore, il peso degli anni inizia a farsi sentire. Non a caso l’Inter ha praticamente già preso Onana per il futuro, anche se le cose sarebbero potute andare in maniera diversa.

A rivelare il clamoroso retroscena è stato il diretto interessato: Allison. Il portiere del Liverpool, proprio a margine della vittoria dei suoi contro l’Inter nell’andata degli ottavi di Champions League, ha rivelato di essere stato clamorosamente vicino ai nerazzurri in passato.

“Quando avevo 17 anni sono stato vicinissimo all’Inter.” ha rivelato il portiere ai microfoni di Sky nel dopopartita. “Poi però non se ne fece niente. La strada che ho fatto però mi è piaciuta molto, sono molto contento di aver giocato nella Roma. Forza Roma!”

Allison avverte i suoi: “Inter? Non è ancora finita”

Il numero un del Liverpool è passato poi ad alcune considerazioni sul match e sulla qualificazione. Nulla di deciso, come ci tiene a chiarire Allison nonostante il 2-0: “Tutt’altro. L’Inter è una grande squadra, ha giocatori importanti e di certo faranno una grande partita anche ad Anfield.”

“L’Inter ha fatto una grande gara anche oggi.” ha concluso il portiere. “Poteva finire in pareggio, ma siamo stati bravi delle occasioni. Loro hanno creato, ma noi siamo riusciti a gestire la partita e abbiamo avuto le occasioni più nitide.”