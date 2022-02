“Tornatene alla Juve”: Ronaldo nel caos, scoppia la rabbia dello United

L’avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United continua ad essere molto criticata. Sul web spunta un particolare video.

La scorsa estate uno dei trasferimenti più discussi è stato senza dubbio il passaggio di Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United. Il fenomeno portoghese è tornato nel posto in cui è nato tutto, il posto dove è nata probabilmente la sua straordinaria storia.

Dopo un buon inizio Cristiano Ronaldo ha iniziato però a faticare ed ha commesso diversi errori, fondamentali per la stagione dei Red Devils. L’avvento di Ralf Rangnick in panchina ha peggiorato le cose con il neo tecnico tedesco che non vede ‘di buon occhio’ il calciatore ed il giocatore è rimasto a secco per diverse partite.

Nell’ultimo match l’attaccante ha segnato un importante rete che ha parzialmente migliorato la sua situazione, ma nelle ultime ore è arrivato dal web un episodio che di certo non facilita le cose al calciatore, cinque volte Pallone d’Oro.

Scontro verbale tra Cristiano Ronaldo Jr. ed un giovane tifoso

In Inghilterra sta facendo il giro del web, infatti, un video che vede protagonista Cristiano Ronaldo JR., figlio del talento dello United. Questi è stato protagonista di un increscioso episodio, un botta e risposta con un giovane tifoso (si presume) del Manchester United.

Un tifoso ha chiesto al figlio dell’ex Juve con tono quasi provocatorio: “Lo United è una m***a, vero?”, Ronaldo Jr. che a dire il vero non conosce benissimo l’inglese, ha risposto con un semplice ‘Yeah’! Tutto ciò ha generato le ire del ragazzino che infastidito ha chiuso dichiarando: “Si, certo è una m***a: tu però tornatene alla Juve”.