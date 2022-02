“Forse lo avrete capito…”: Inter, arriva la provocazione bianconera

La sconfitta dell’Inter contro il Liverpool ha riacceso le critiche verso la squadra nerazzurra. Ed anche dalle parti della Juventus…

Per quanto comunque preventivabile, il ko dell’Inter contro il Liverpool ha portato con se alcune critiche e riacceso il dibattito sulla forza delle squadre italiane in Europa. A fronte dell’eliminazione di Milan e Atalanta già nella fase a gironi e del mezzo piede fuori dell’Inter, le speranze italiane sono aggrappate alla Juventus e al suo abbordabile match contro il Villarreal.

E proprio da Torino, consci di questo probabile ruolo di ‘salvatori della patria’, arrivano le maggiori stoccate all’Inter. Lo scrittore Roberto Savini, abbastanza conosciuto nell’ambiente bianconero per aver pubblicato diversi libri sulla squadra bianconera, ci va giù pesante.

Con un tweet al veleno critica, alla luce della probabile eliminazione dell’Inter, quanti avessero ritenute i piazzamenti della Juventus nelle scorse edizioni della Champions League una cosa da poco.

Forse se in dieci anni non superi gli ottavi, almeno capisci meglio cosa cazzo voglia dire fare i quarti o arrivare "solo" in finale di champions. Due volte.

Evitando i fino al confine e menate varie…

Ma forse, eh… #InterLiverpool — Roberto Savino (@RobertoSavino10) February 16, 2022

Champions: Inter ko, Juventus alla prova Villarreal

Sebbene non decisiva, la sconfitta in casa contro il Liverpool potrebbe essere molto difficile da rimontare, considerando anche che il match di ritorno dovrà essere giocato in un campo non facile come quello di Anfield. L’Italia quindi rischia seriamente di perdere anche la terza squadra in questa Champions League.

Gli occhi dunque sono puntati sulla Juventus che invece è attesa da una sfida sulla carta più semplice: quella contro il Villarreal. Il 22 febbraio in Spagna è prevista l’andata, con il ritorno che invece si giocherà a Torino il 16 marzo.