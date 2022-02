“Si sono riavvicinati”: Inter, fissato l’incontro per il rinnovo a sorpresa

Inter pronta a mettere nero su bianco un rinnovo che sembrava davvero impensabile. Fissato l’incontro, spuntano le cifre.

In casa Inter le sorprese si nascondono dietro l’angolo. E cosi, anche giocatori apparentemente in partenza, hanno la possibilità di riscrivere il proprio destino, anche con una parziale ammissione di colpe da parte del club. Si, perchè il recente passato di Ivan Perisic non è stato cosi roseo con i colori nerazzurri, e la colpa probabilmente non era nemmeno tanto la sua.

Con Antonio Conte le cose non sono decollate in maniera cosi evidente, soprattutto gli anni prima dello Scudetto, e cosi sembrava il giocatore croato fosse destinato ad andare via. Ad oggi le cose sono molto diverse, e l’Inter è pronta per un passaggio importante.

Inter, rinnovo Perisic: fissato l’incontro, spuntano le cifre

Insomma, l’Inter ci sta lavorando ed ha tutta l’intenzione di mettere a segno un colpo importante. Perisic ad oggi rappresenta un elemento di valore per la rosa nerazzurra, con Simone Inzaghi che stima tantissimo il giocatore. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, dopo il Sassuolo l’entourage del giocatore sarà a Milano proprio per trattare del rinnovo.

Sul tavolo un accordo da 5 milioni a stagione – si legge – più bonus compresi. Un compromesso che dovrebbe soddisfare entrambe le parti, con Perisic pronto a mettere nero su bianco un rinnovo che sembrava impossibile.