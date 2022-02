“Non si possono perdere”: Juve, bacchettata al club dall’ex bianconero

La Juventus si prepara al derby ma intanto arriva l’inattesa bacchettata dell’ex bianconero: ecco il messaggio inviato al club.

La Juventus, a gennaio, ha avviato una mini-rivoluzione portando a Torino Dusan Vlahovic e Denis Zakaria i quali si sono subito imposti, lanciando segnali positivi a Massimiliano Allegri e ai tifosi. A lasciare la città sono stati invece Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur e Aaron Ramsey. La rifondazione proseguirà poi in estate e sono diversi i giocatori che potrebbero andare via.

L’elenco, tra gli altri, comprende i nomi di Paulo Dybala e Matthijs De Ligt. L’argentino, come noto, ha il contratto in scadenza a giugno e finora i vari incontri andati in scena tra la dirigenza ed il suo agente, Jorge Antun, non sono bastati per trovare la quadra in merito al rinnovo. Un ulteriore summit è atteso alla fine del mese ma intanto diversi club (compresa l’Inter) si sono messi alla finestra in attesa di capire come andrà a finire.

L’olandese, invece, piace molto al Chelsea e al Barcellona che in queste settimane stanno valutando l’idea di pagare la clausola rescissoria (pari a 120 milioni) pur di strapparlo alla squadra bianconera. La Juventus, dal canto suo, proverà a trattenerlo anche alla luce dei numerosi problemi fisici accusati da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini in questa stagione. Sia Dybala che De Ligt sono reputati giocatori chiave da Claudio Marchisio il quale, attraverso un’intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’, ha voluto mandare un messaggio alla società.

Juve, il messaggio di Marchisio su Dybala e De Ligt

L’ex centrocampista, nello specifico, si è espresso così: “Se la Juventus vuole tenere uno zoccolo duro deve costruirlo fin da subito. Dybala e De Ligt non si possono perdere, per valore e carta d’identità vanno tenuti. Insieme a Vlahovic, Chiesa e altri, rappresentano il futuro di questa squadra”.

LEGGI ANCHE >>> Juve-Torino, doppio ballottaggio a centrocampo: sorpresa Rugani

Marchisio ha poi parlato del derby, in programma stasera. “Non sarà facile, con le assenze di Bonucci, Chiellini e Bernardeschi. Allegri terrà in caldo il tridente per il Villarreal, quando sei in difficoltà lui è uno capace di darti leggerezza. Stasera la partita sarà decisa dal primo gol, l’importante è sbloccarla”.