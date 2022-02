“Non sono interessati”: Juve, spianata la strada per il colpo in difesa

La Juve riflette in vista del prossimo mercato: spianata la strada verso il rinforzo in difesa. Un club si tira ufficialmente fuori.

Ore di attesa per la Juventus, impegnata stasera nel derby. Una sfida di fondamentale importanza per la squadra di Massimiliano Allegri nella corsa verso la conquista di una posizione in zona Champions League. Diversi i giocatori di cui dovrà fare a meno nell’occasione il mister bianconero, tra cui Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Una doppia assenza che ha spinto il club a ragionare in ottica futura.

Il capitano, ad esempio, in campionato ha preso parte a soltanto 13 partite saltandone ben 8 a causa dei sempre più numerosi problemi fisici accusati. Ad agosto gli anni saranno 38 ed il giocatore, di recente, ha spiegato di voler andare avanti almeno fino al Mondiale in Qatar per poi riflettere sul da farsi. Bonucci, invece, a maggio ne compirà 35 e nelle ultime 7 uscite è calcato il campo soltanto in un’occasione.

Un quadro preoccupante che, con tutta probabilità, spingerà la dirigenza ad acquistare un nuovo rinforzo in difesa. Il nome che piace di più è quello di Antonio Rudiger, il cui futuro è ancora un rebus. Il contratto che lo lega al Chelsea, infatti, scade a giugno e finora i vari incontri andati in scena non sono bastati per trovare la quadra sul rinnovo.

Juve, idea Rudiger in estate

Il giocatore, al momento, guadagna 6 milioni ed ambisce a cifre superiori. Trovare l’intesa con il Chelsea appare difficile: ecco perché il tedesco ha già iniziato a guardarsi intorno. Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento del Bayern Monaco ma, come confermato su Twitter dal giornalista Fabrizio Romano, i bavaresi si sono tirati fuori a causa delle richieste economiche di Rudiger ritenute troppo esose.

La Juventus dovrà quindi guardarsi “soltanto” dalla concorrenza del Real Madrid che conta di replicare l’operazione che, nella scorsa estate, portò alla Casa Blanca David Alaba. Per il centrale del Chelsea, in particolare, è pronto un contratto da 11 milioni (tra parte fissa e bonus) fino al 2027. Ora resta da vedere quale sarà la risposta del diretto interessato il quale, di recente, aveva detto di gradire l’ipotesi italiana. La Juventus, intanto, incrocia le dita e si prepara all’assalto decisivo.