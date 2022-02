Juve-Torino, confermata la tripla novità di Allegri: i dettagli

Juve-Torino: tutto pronto per il derby della Mole, match valido per la 26^ giornata di Serie A. Allegri confermerà il 4-3-3, ma attenzione alla tripla novità nell’undici titolare

Juventus chiamata alla prova del nove per cercare di tenere viva la lotta al 4° posto. Bianconeri impegnati nel derby della Mole contro il Torino. I granata non reciteranno la parte di vittima sacrificale e proveranno a rendere amare la serata bianconera.

Tante novità per Allegri, complici i diversi infortuni. Il tecnico si affiderà a Rugani al posto dell’infortunato Bonucci, mentre a centrocampo, come confermato dal tecnico in conferenza stampa, ci sarà spazio per il ballottaggio tra McKennie e Zakaria.

Il centrocampista svizzero potrebbe avere la meglio per un discorso di maggiore equilibrio e solidità. Occhio, però, alla possibile esclusione di Locatelli dai titolari in favore di Arthur, il quale potrebbe spuntarla sull’ex centrocampista del Sassuolo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve-Torino, le probabili formazioni: Kean sorpassa Morata

Non solo Locatelli, anche Morata potrebbe riposare in vista della sfida di Champions League contro il Villareal. L’attaccante spagnolo potrebbe partire dalla panchina in vista del derby per poi ritrovare una maglia da titolare in Europa. Al posto di Morata potrebbe agire Kean, pronto a riscattarsi dopo le ultime prestazioni decisamente negative.

LEGGI ANCHE >>> “Ho tanta voglia di tornare”: Lazio, l”annuncio non piacerà ai tifosi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic V; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Juric