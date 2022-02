“Ma cosa dice?”: Juventus, i tifosi bacchettano Allegri dopo il Torino

Il pareggio in Juventus-Torino ha lasciato dei nervi scoperti in casa bianconera e giungono critiche nei riguardi di Massimiliano Allegri.

Ritmi elevati e grande dominio del Torino in occasione della sfida nel derby contro la Juventus. I bianconeri si sono imposti nel primo quarto d’ora con la rete del difensore de Ligt, ma la maggior parte delle azioni pericolose sono state realizzate dai rivali granata, che hanno trovato in Belotti il finalizzatore per il pareggio e in Brekalo un eccellente elemento offensivo.

Le aspettative erano chiaramente su Dusan Vlahovic, che ha dimostrato recentemente di non sbagliarne nemmeno una. L’ex centravanti della Fiorentina, invece, è venuto meno proprio nel match che lo vedeva più atteso.

Nel frattempo per i bianconeri sono state tante anche le defezioni difensive con Bonucci e Chiellini fuori per infortunio, Danilo squalificato e Rugani che ha dato forfait durante il riscaldamento. In campo De Sciglio nel secondo tempo per uno stop fisico anche del subentrato Pellegrini.

Juventus-Torino, critiche per Allegri dopo il pareggio

Al termine della sfida sui social hanno cominciato a diffondersi considerazioni piuttosto critiche nei confronti di Max Allegri. Ai tifosi e non solo non è piaciuta la gestione strategica della gara, in quanto i bianconeri sono apparsi per momenti sopraffatti dalle incursioni del Torino, e quindi non comprendono la serenità dell’allenatore rispetto al risultato ottenuto. Da qui l’interrogativo anche del giornalista Tancredi Palmeri, che su Twitter si domanda: “Allegri vale davvero 9 milioni di euro all’anno?”.

L’amarezza è aumentata dopo le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus ai microfoni di ‘DAZN’: “Il punto si tiene, perché abbiamo dato seguito ai risultati positivi che abbiamo fatto negli ultimi 2-3 mesi. Non era semplice, non eravamo brillanti rispetto al Torino, ma abbiamo fatto una buona partita”. La sua soddisfazione per il punto ottenuto nel derby, secondo il parere dei tifosi, potrebbe significa che il tecnico non riesce a scorgere i difetti della squadra e ad avere quindi lo spunto giusto per migliorare la strategia dei suoi. Verso la gara di Champions League contro il Villarreal non arrivano giorni facili, almeno per Allegri.