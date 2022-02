Lazio, impensabile colpo di teatro: clamoroso addio in vista?

Manca ancora molto alla fine della stagione, ma la Lazio riflette sul proprio futuro e su un progetto che la prossima estate può ripartire.

Al 6° posto in Serie A ma con un piede fuori dall’Europa League, reduce dalle buone prestazioni contro Fiorentina e Bologna alternate dalle sconfitte incassate con Milan e Porto, la Lazio ancora non riesce a fare il punto sul progetto iniziato la scorsa estate con l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri.

Ma se da una parte sembra che Lotito e Tare siano ancora convinti della scelta fatta, dall’altra di tanto in tanto sembra che sia lo stesso tecnico ad avere dubbi. Riguardo al futuro e a una società che non sembra in grado di assecondare nel migliore dei modi le sue idee tattiche.

Alla fine, come spesso accade nel calcio, saranno probabilmente i risultati a decidere il destino del progetto. E con la Lazio ancora in sospeso tutto potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Quello che però è emerso recentemente è che se Sarri dovesse tirarsi indietro l’Aquila potrebbe avere già individuato il tecnico da cui ripartire.

Lazio, contatto con Sérgio Conceição?

Secondo quanto riportato da Il Messaggero si tratterebbe di Sérgio Conceição, da calciatore ex di Parma, Inter e appunto Lazio in Italia e da tecnico esploso alla guida del Porto. Proprio prima della sfida con i Dragões il ds biancoceleste Igli Tare avrebbe incontrato Jorge Mendes, agente che rappresenta l’allenatore lusitano.

Il quotidiano specifica che un discorso sul futuro a breve termine potrebbe essere anche stato impostato, ma non vi è alcuna certezza in merito. Quello che sembra più probabile è che la Lazio intenda andare avanti con Sarri e che soltanto in caso di addio da parte del tecnico prenderà in considerazione l’ipotesi legata al nome di Sérgio Conceição.