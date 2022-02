“Con lui avremmo vinto”: altro che Vlahovic, i tifosi spiazzano Agnelli

I tifosi della Juventus, insoddisfatti per il pareggio contro il Torino, sono tornati ad esprimere il loro malessere sui social network

La Juventus ha deluso le aspettative dei suoi tifosi nel derby interno contro il Torino nell’anticipo della ventiseiesima giornata. Dopo aver raggiunto il vantaggio con de Ligt nel corso della prima frazione, i bianconeri sono stati ripresi nel secondo tempo dal gol di Belotti.

La squadra di Ivan Juric ha messo in grossa difficoltà l’undici di Max Allegri che ha preferito mantenere un atteggiamento ordinato e ben ripiegato in fase difensivo per provare a colpire in contropiede. La scelta non è però servita a vincere e sul banco degli imputati sono finiti due uomini in particolare, Vlahovic e il tecnico.

Comunque Ronaldo faceva 30 gol l'anno con sti scappati di casa e c'è gente che non pensa ancora che sia il goat — Bonu (@Bonu4L) February 19, 2022

Comunque #DV7 deve mangiarne di pagnotte x meritare la SETTE di RONALDO #JuveToro — MarcelloFontana (@marcellofo67) February 18, 2022

Vlahovic non è Ronaldo, non ha 15 anni di carriera a livelli mostruosi alle spalle, non è un giocatore fatto e finito ha molto da migliorare. Allegri che cosa gli può insegnare, a fare le sponde e giocare spalle alla porta? Qua si rischia di buttare 80 mln e anni di carriera. — Lecter H. (@JMCLuigi) February 19, 2022

Juventus, sui social dure critiche per i bianconeri: “Vlahovic non è Ronaldo” e “Allegri non sa da dove cominciare”

Il pareggio con il Torino, successivo a quello ottenuto in extremis con l’Atalanta, ha fatto riemergere alcune perplessità sulla Juventus di Max Allegri. Sono stati tanti dunque i tifosi che sui social network hanno manifestato una certa dose di scetticismo e scoramento.

È il caso ad esempio dell’utente Twitter ‘Lecter H.’, che fa una comparazione tra Dusan Vlahovic e Cristiano Ronaldo: “Vlahovic non è Ronaldo, non ha 15 anni di carriera a livelli mostruosi alle spalle, non è un giocatore fatto e finito ha molto da migliorare. Allegri che cosa gli può insegnare, a fare le sponde e giocare spalle alla porta? Qua si rischia di buttare 80 mln e anni di carriera”. E poi continua ancora dicendo: “Se pensate che a calcio si vince coi singoli che devono per forza ogni santa partita fare qualcosa per vincere da soli non avete capito nulla dello sport e soprattutto di uno sport di squadra. E con questo ragionamento mi tenevo Pirlo che costava 1/4 del ciarlatano”.

Importanti critiche pure per Max Allegri, ritenuto l’altro grande responsabile dei mancati successi della Juventus. E c’è chi come ‘Ti Leggo Nel Pensiero’ che giudicando il lavoro dell’allenatore dice: “non sa da che parte cominciare”.

I bianconeri rischiano adesso di essere raggiunti nuovamente dall’Atalanta, che peraltro ha ancora una partita da recuperare (in questo momento ne ha due in meno rispetto alla Juventus). Martedì, intanto, per la squadra del presidente Andrea Agnelli è il momento di scendere in campo nell’andata di Champions League contro il Villarreal di Unai Emery.