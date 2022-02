“Mourinho va a casa”: Roma-Verona, l’ammissione dall’Olimpico

Dopo il pareggio casalingo della sua Roma contro il Verona, Mourinho è stato protagonista di un curioso aneddoto.

Dopo Genoa e Sassuolo, la Roma di Mourinho ha pareggiato anche questa sera contro il Verona di Tudor all‘Olimpico. Anche se il risultato contro i veneti è diverso rispetto agli altri due pareggi, visto che i giallorossi sono riusciti a rimontare i due gol subiti nella prima frazione di gara.

Il Verona, infatti, dopo appena venti minuti dal fischio d’inizio, è stato capace di andare già sul doppio vantaggio grazie alle reti siglate da Barak e Tameze. La Roma, in forte emergenza tra Covid-19 ed infortuni, è riuscita a rimettere in sesto la gara grazie ai goi dei giovani Volpato e Bove

Nei minuti finali della partita bisogna sottolineare anche l’espulsione di José Mourinho dopo le continue proteste del portoghese, facendo anche il gesto del telefono, per la direzione di dara dell’arbitro Pairetto. Proprio l’ex allenatore di Inter e Real Madrid è stato protagonista di un curioso aneddoto.

Roma-Verona, Mourinho salta le interviste post-gara

Davide Bernardi, giornalista di ‘DAZN’, infatti, ha raccontato il comportamento di Mourinho nei pressi della postazione delle interviste post-partita: “Raccontiamo sempre delle abilità comunicative del tecnico portoghese. E’ stato simpatico anche questa volta. Vedendolo arrivare da lontano abbiamo avvertito dicendo ‘Mourinho sta arrivando’. Lui ci ha sentito e ha detto ‘No, Mourinho non arriva. Mourinho va a casa ‘”.

Epidosio divertente che, però, racconta anche la rabbia di Mourinho sia per il risutato finale che per l’espulsione. Dopo questo pareggio, la sua Roma è settima in classifica a sei punti dalla Juventus quarta ma domani può scivolare all’ottavo. La Fiorentina, infatti, se dovesse battere domani l’Atalanta, scavalcherebbe i capitolini.