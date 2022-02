José Mourinho protagonista assoluto nei minuti finali di Roma-Verona. Lo Special One, prima di essere espulso, si è scatenato in panchina.

Il pareggio per 2-2 in Roma-Verona non è andato già a José Mourinho ed ai tifosi giallorossi che nel finale hanno puntato il dito contro l’arbitro per un presunto calcio di rigore non fischiato. Il contatto tra Casale e Pellegrini, non sanzionato dal direttore di gara Pairetto, ha infiammato lo stadio Olimpico e la panchina giallorossa.

L’allenatore dei capitolini, infatti, è stato espulso nei minuti finali del match per proteste indirizzate proprio all’arbitro. Dopo aver mimato più volte il gesto del telefono, lontano parente del gesto delle manette di svariati anni fa, Mourinho è stato allontanato dal terreno di gioco.

Roma-Verona, Mourinho scatenato in panchina

L’allenatore portoghese, prima di essere espulso, si è scatenato in panchina. Al minuto 74, subito dopo il presunto rigore non fischiato a Pellegrini, lo Special One ha dato un calcio al pallone spedendolo in tribuna. Il motivo? I crampi di Ceccherini che ha fermato il gioco nel momento clou dell’avanzata giallorossa.

Il calciatore di Igor Tudor ha spezzato il ritmo, facendo scoppiare il caos sulla panchina della Roma. L’arbitro Pairetto, durante l’ingresso dei sanitari sul terreno di gioco, ha dovuto richiamare il tecnico dei capitolini, espulso poi più tardi.