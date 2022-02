L’ufficialità gela Spalletti: Napoli, mani nei capelli per i tifosi

Arrivano brutte notizie per Luciano Spalletti. Il Napoli perde un altro dei suoi centrocampisti, c’è il comunicato ufficiale.

Non arrivano buone notizie per il Napoli di Luciano Spalletti. Il pareggio contro il Barcellona ha dato modo alla squadra di azzurra di poter nutrire fiducia in vista della gara di ritorno al Maradona, che sancirà chi sarà meritevole di passare il turno di Europa League. Una piazza molto esigente, quella azzurra, che spera di poter portare a casa il massimo risultato possibile.

Qualcuno si aspettava di poter approfittare di un Barcellona non particolarmente brillante già nel match del Camp Nou. Il Napoli, però, ha portato a casa comunque un risultato positivo con un pareggio che lascia tutto aperto. Al netto di questo, arrivano notizie non particolarmente incoraggianti per Luciano Spalletti.

Napoli, tegola per Spalletti: si fa male Anguissa

In questi mesi non sono stati pochi gli infortuni per gli azzurri, e nelle ultime ore è spuntato un altro problema che metterà ulteriormente in difficoltà Spalletti. A farsi male stavolta è stato Frank Anguissa, reduce già dall’esperienza in Coppa d’Africa che l’ha tenuto fuori diverso tempo nelle scorse settimane.

E’ il sito ufficiale del Napoli ad aver comunicato l’infortunio spiegando che il giocatore “si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra”. Un problema che andrà monitorato anche nei prossimi giorni. Da quello che trapela, Anguissa dovrebbe rientrare per il match contro il Milan, dunque saltando i prossimi match contro Cagliari, Barcellona ed anche la Lazio.