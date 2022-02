“Strano, vero?”: Roma, l’ufficialità spiazza il club e scoppia la polemica

La scelta della Roma in vista della sfida di questo pomeriggio contro l’Hellas Verona ha fatto divampare la polemica sui social network

Alle 18 la Roma si presenta davanti ad un bivio molto importante della sua stagione. Il confronto con l’Hellas Verona mette in palio punti molto importanti in chiave classifica. La formazione di José Mourinho non può più sbagliare per raggiungere un piazzamento europeo tuttavia nell’affrontare la squadra scaligera dovrà fronteggiare la morsa del Covid.

La vigilia della sfida contro i gialloblù è caratterizzata però da una vera e propria polemica, nata in seguito alle ultime disposizioni ministeriali e alla nota del club giallorosso che ha seguito la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La #Roma rinuncia a salire al 75% della capienza già da oggi. Strano vero? Del resto con un preavviso di qualche ora, solo chi non ha una visione normale delle cose poteva immaginare di aver fatto un regalo al calcio pic.twitter.com/1HzeoOAyiL — Giovanni Capuano (@capuanogio) February 19, 2022

Roma, niente ritorno al 75% della capienza ed impazza la polemica: “Strano vero?”

La Roma ha diffuso un comunicato con cui ha detto di non riuscire a riportare la capienza al 75% già dalla partita contro l’Hellas Verona. Questo perché il provvedimento è stato inserito in Gazzetta Ufficiale soltanto nella tarda serata di ieri. Il poco preavviso ha impedito ai capitolini di risolvere le difficoltà organizzative. La Roma ha fatto sapere di “volersi uniformare a partire dal prossimo impegno casalingo” ma contro la formazione di Tudor la capienza sarà ancora al 50%. Contro l’Atalanta, il prossimo 5 marzo, sarà nuovamente consentito l’afflusso a tutti gli abbonati.

Sul web è subito scoppiata la polemica. Il giornalista Giovanni Capuano è stato tra coloro che hanno espresso le proprie perplessità. “Strano vero?”, esordisce. “Del resto con un preavviso di qualche ora, solo chi non ha una visione normale delle cose poteva immaginare di aver fatto un regalo al calcio”, prosegue prendendo le parti della Roma.

I giallorossi non hanno scuse invece in quanto alla necessità di vincere. L’ultimo successo della squadra di Mourinho risale al 23 gennaio, 4-2 esterno in casa dell’Empoli. Dopo di allora, i giallorossi hanno pareggiato 0-0 in casa contro il Genoa, perso 2-0 con l’Inter in Coppa Italia e, infine, hanno pareggiato 2-2 contro il Sassuolo nello scorso turno.