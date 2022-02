Roma, forfait per Mourinho: c’è l’annuncio ufficiale

José Mourinho dovrà fare a meno del suo gioiello nel match di questo pomeriggio: la Roma sfiderà il Verona all’Olimpico

La Roma a breve scenderà in campo per disputare il match con il Verona. Importantissimo, considerando gli ultimi risultati dei giallorossi e le polemiche che hanno accompagnato fin qui José Mourinho, le sue scelte e le sue interviste. Nella sfida di andata era anche arrivata la prima sconfitta in campionato per la Roma, quando Igor Tudor si era da poco insediato sulla panchina scaligera.

Mourinho ha diramato la formazione ufficiale: Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina; Matiland Niles, Cristante, Oliveira; Pellegrini; Afena-Gyan, Abraham. Non c’è Zaniolo. Il trequartista italiano ha dato forfait: una notizia che era nell’aria già da diversi giorni. Il tecnico portoghese aveva infatti dichiarato alla vigilia: “Distruggerò mezza Primavera, ci sono troppe assenze”.

Roma, Mourinho senza Zaniolo

Quando ieri Mourinho si è presentato in conferenza stampa, per parlare del match col Verona, ha fatto il punto sugli assenti: “Sarà una partita molto dura perché mancano nove giocatori. Zaniolo non è positivo al Covid”. Quelli che mancheranno, saranno Ibanez e Mancini, ma anche Spinazzola, El Shaarawy, Mkhitaryan, Shomurodov, Boer e Carles Perez. Insomma, ci sono indisponibili in tutti i reparti. Tanto che Maitland-Niles dovrà giocare in posizione più avanzata rispetto a quella solita da terzino.

LEGGI ANCHE >>> L’ufficialità gela Spalletti: Napoli, mani nei capelli per i tifosi

Contro il Verona sarà una partita molto complicata. All’andata è arrivato il 3-2 in favore degli scaligeri, che ha fatto vedere le prime crepe del progetto di Mourinho alla Roma. Chissà cosa succederà oggi, visto che i giallorossi da quel momento hanno collezionato altre otto sconfitte in Serie A. Anche agli scaligeri mancheranno alcuni calciatori molto importanti come Miguel Veloso e Dawidowicz. Quest’ultimo si è rotto il legamento crociato del ginocchio e dovrà star fuori diversi mesi.