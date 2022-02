“Era rigore”: Roma-Verona, la decisione dell’arbitro fa infuriare i tifosi

Roma-Verona, l’arbitro Pairetto non assegna il penalty e fa infuriare i tifosi. E’ polemica su Twitter dopo la decisione del direttore di gara.

Roma-Verona finisce con una sconfitta per José Mourinho, finito ora nel mirino dei tifosi giallorossi. L’1-2 allo stadio Olimpico contro la squadra di Igor Tudor non va giù ai supporters capitolini che vedono sfumare la possibilità di vittoria dopo le reti della squadra ospite. Il solo gol di Volpato, giovane della Primavera, non basta per evitare il peggio.

Nei minuti finale di partita, però, il tifo della squadra locale ha avuto modo di recriminare contro una decisione dell’arbitro Pairetto per un presunto contatto da calcio di rigore, giudicato regolare dal direttore di gara e dai suoi assistenti.

Roma-Verona, Pellegrini a terra in area: Pairetto lascia giocare

Tra le proteste dei tifosi sugli spalti dell’Olimpico, l’arbitro Pairetto è stato subissato di fischi. Il motivo? Il contatto tra Casale e Pellegrini al minuto 73 in area di rigore di Montipò. Il giallorosso, dopo essere finito al suolo, ha chiesto a gran voce un penalty, ma il direttore di gara ha lasciato proseguire l’azione senza punire il presunto intervento del difensore del Verona.

La decisione ha fatto infuriare i tifosi giallorossi che si sono riversati sui social network per protestare contro la decisione dell’arbitro.