Samp, vittoria e tegola per Giampaolo: scatta la squalifica

La Sampdoria ha conquistato una vittoria molto importante questo pomeriggio. Contro l’Empoli era uno scontro diretto per la salvezza, e al suo arrivo Giampaolo ha trovato una situazione abbastanza pessima. Grazie anche al calciomercato, ha messo un po’ a posto la squadra, che oggi gioca decisamente meglio rispetto ai primi mesi di campionato con D’Aversa. L’ideale per i blucerchiati, però, è trovare delle alternative ai ‘giovani vecchi’.

I calciatori che da anni mandano avanti la Sampdoria, pur avendo un’età avanzata. In primis, ovviamente, Fabio Quagliarella. L’attaccante napoletano oggi ha segnato la doppietta che ha permesso alla sua squadra di allungare sul Cagliari e di portarsi a +5, almeno per il momento. Ma c’è una notizia brutta per Giampaolo, che dovrà appunto fare a meno di uno dei suoi elementi più importanti.

Sampdoria, tegola per Giampaolo

Si tratta di Antonio Candreva, che al 65′ è stato ammonito per un fallo e salterà dunque la prossima partita perché diffidato. Contro l’Atalanta, al Gewiss Stadium e senza Candreva, sarà molto complicato per la Samp. L’esterno offensivo, da quando ha iniziato il campionato, ha messo lo zampino in sedici dei trentacinque gol totali dei blucerchiati. In totale, infatti, sono sette gol e ben nove assist.

Servirà il miglior Quagliarella per Giampaolo, dunque, visto che Gabbiadini ha sostanzialmente terminato anzitempo la stagione. E bisogna anche capire in che condizioni si presenterà Sebastian Giovinco. Manca sempre meno alla fine della stagione e l’allenatore della Sampdoria ha bisogno di tutti i suoi effettivi per evitare la retrocessione.