Atalanta, furia dopo la sconfitta al Franchi: il club si espone, gesto mai visto

Gesto molto singolare da parte dell’Atalanta dopo la sconfitta contro la Fiorentina e il gol annullato a Malinovskyi

Nonostante un periodo di flessione, il campionato dell’Atalanta sta continuando a essere di altissimo livello. La squadra è in lotta per un posto in Champions League, ma ultimamente si sta distinguendo più per gli episodi arbitrali che per le prestazioni dei giocatori in campo. La scorsa settimana c’è stato lo sfogo del direttore generale Umberto Marino contro l’ex arbitro Luca Marelli. In questo turno di Serie A, invece, l’Atalanta ha imposto il silenzio stampa.

Una sorta di protesta contro gli ultimi presunti torti arbitrali subiti. L’ultimo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, quello che ha visto protagonista Ruslan Malinovskyi. Il talento ucraino ha segnato contro la Fiorentina un gol che è stato annullato per un fuorigioco di Hateboer che però non gioca la palla, dopo il lancio di Pezzella. E sul sito ufficiale dell’Atalanta è uscita una cosa mai vista.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta, continua la polemica per il gol annullato

Sul sito ufficiale dell’Atalanta, infatti, è apparso infatti il fermo-immagine del momento in cui Pezzella crossa il pallone e c’è Malinovskyi in posizione regolare, che poi segnerà il gol annullato. Dopo questa decisione dell’arbitro Doveri, il tecnico Gian Piero Gasperini è stato espulso per proteste e l’Atalanta ha deciso di non presentarsi davanti ai microfoni nel post-partita, imponendo il silenzio stampa.

LEGGI ANCHE >>> “Senza la Champions…”: Ronaldo, la decisione gela i tifosi dello United



“GIUDICATE VOI…”. Scritto a caratteri cubitali, il sito ufficiale dell’Atalanta fa una polemica arbitrale sul proprio sito. Una situazione che è forse la prima nel mondo della Serie A. anche il direttore operativo Spagnolo su Instagram ha postato una stories dove polemizzava con la scelta degli arbitri e del VAR di annullare la rete.