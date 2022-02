Alle 18 spazio al terzo match di questa domenica di Serie A. Allo Stadio Meazza in San Siro scendono in campo Inter e Sassuolo.

Suonano le trombe in casa Inter. Dopo il pareggio a sorpresa del Milan contro la Salernitana, ecco che per i nerazzurri si presenta l’occasione di riprendersi la vetta della classifica. La squadra di Inzaghi, tra l’altro, ha ben due partite in meno rispetto alla compagine rossonera, e proprio per questo c’è la sensazione di potersi riportare nuovamente in alto, per restarci definitivamente.

Di fronte, però, c’è un Sassuolo che nel corso di questi mesi ha dimostrato di potersela giocare contro chiunque. Certo, due punti nelle ultime quattro partite rappresentano un bottino tremendamente striminzito, e la necessità di cambiare trend sarà la possibile chiave di volta per la squadra neroverde.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter-Sassuolo, le formazioni ufficiali