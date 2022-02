Napoli, batosta per Spalletti: l’attaccante salta il Cagliari

Il Napoli, dopo il match con il Barcellona, affronterà domani il Cagliari, dove Spalletti dovrà fare a meno di un suo uomo chiave.

Dopo l’ottimo pareggio di giovedì in Spagna per 1-1 contro il Barcellona di Xavi, il Napoli domani sera affronterà il Cagliari dell’ex Mazzarri in trasferta. I partenopei cercheranno di strappare i tre punti, considerando anche il sorprendente pareggio di ieri sera del Milan di Pioli all’Arechi con la Salernitana.

Il Napoli ha disputato, soprattutto nel primo tempo, un’ottima gara contro il Barcellona. Le sorti del passaggio del turno saranno decise giovedì nel match di ritorno del Maradona, ma adesso i pensieri di Spalletti sono tutti per la sfida di domani contro il Cagliari. Il tecnico toscano non deve affrontare l’emergenza di dicembre, ma pian piano il numero dei calciatori che non saranno a disposizione per domani sta aumentando.

Nel club partenopeo, infatti, se erano certe le assenze di Lozano, Lobotka ed Anguissa, infortunatosi contro il Barcellona, in questi minuti è arrivata l’ufficialità di un’altra defezione tra le fila del Napoli per la sfida contro il Cagliari, che sicuramente sconvolgerà i piani tecnici e tattici di Spalletti.

Napoli, Insigne non partirà per la trasferta contro il Cagliari

Il Napoli, difatti, ha comunicato che Lorenzo Insigne non parteciperà alla trasferta di domani in Sardegna. Il capitano partenopeo, che andrà a Toronto a fine stagione, ha riportato un affaticamento alla coscia destra durante la sessione di allenamento tenutasi in mattinata a Castel Volturno.

E’ una dura perdita per Spalletti, anche perché sulle corsie è già in difficoltà. Con il Cagliari potrebbe tornare Politano, ma difficilmente potrà essere impiegato dal primo minuto. L’ex allenatore dell’Inter sostituirà Insigne con l’inserimento di Elmas sulla sinistra, mentre sulla corsia destra dovrebbe essere schierato Ounas.