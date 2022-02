Tuchel se la prende ancora con Lukaku: che bordata all’ex Inter

Il Chelsea si prepara alla sfida di Champions League da giocare contro il Lille: le parole di Tuchel in conferenza riguardano ancora Lukaku

Nella serata di domani, alle ore 21:00, il Chelsea sarà impegnato contro il Lille negli ottavi di finale di Champions League. Dopo aver superato la fase a gironi, ora i Blues vogliono superare questo scoglio presente sul cammino europeo. Thomas Tuchel, in vista del match, ha così parlato in conferenza stampa.

L’allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, ha parlato della gara che aspetterà i suoi ma anche della condizione attuale di Romelu Lukaku. Già qualche giorno fa aveva affermato che ci sarebbe voluta più pazienza del previsto, vista anche la travagliata storia che c’è stata fino a questo momento tra il club e il giocatore.

Le aspettative sull’attaccante belga erano sicuramente altissime ma fin qui hanno piuttosto deluso. A maggior ragione dopo quanto il giocatore ha fatto vedere la scorsa stagione tra le file dell’Inter. Oggi Tuchel ha quindi parlato così del momento che Lukaku sta attraversando.

Chelsea, Tuchel parla dell’ex Inter: “Lukaku? I dati dimostrano come non sia inserito”

Thomas Tuchel, in conferenza stampa per la gara di Champions League che domani il Chelsea giocherà contro il Lille, ha affermato: “Quando si tratta della Champions League e di questa fase della competizione, non ci sono sorteggi facili. Il Lille ha vinto il proprio girone. È come sempre: rispettiamo la partita, rispettiamo l’avversario e prepariamo la squadra come sempre”.

In merito al rendimento di Lukaku, che sta facendo evidentemente fatica a trovare il proprio equilibrio nelle file del Chelsea, il tecnico ha affermato: “Non è il momento di ridere di Romelu, è un nostro giocatore e lo proteggeremo. Cosa posso fare? Non lo so. Dobbiamo affrontare questa situazione. I dati sono chiari e testimoniano di come non sia inserito nel nostro gioco“.