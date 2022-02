Salvini fa arrabbiare Napoli e Inter, arriva la provocazione in diretta

Matteo Salvini, noto tifoso del Milan, ha parlato della lotta scudetto: rivela chi potrebbe essere la squadra vincitrice, riferendosi di Inter e Napoli

Il politico noto tifoso del Milan ha detto la sua sulla lotta scudetto. In pole position, attualmente, ci sono Milan, Inter e Napoli. I rossoneri sono al momento in prima posizione con 56 punti, seguono i nerazzurri con 54 punti (e con una partita in meno). I partenopei sono, invece, in terza posizione con 53 punti e nel tardo pomeriggio di quest’oggi affronteranno il Cagliari per la 26esima giornata.

Matteo Salvini allora, leader del partito politico della Lega e soprattutto noto e storico tifoso del Milan, ha rilasciato un’intervista a ‘Radio 24’. Durante il corso dell’intervista, appunto, ha parlato anche della lotta scudetto.

Tutto è più che aperto ai vertici della classifica, nulla è ancora deciso. Secondo Salvini, però, ci sarebbero pochi dubbi: due sarebbero le squadre favorite per la vittoria. Da un lato ci sarebbe l’Inter, dall’altro il Napoli. Ecco quindi qual è stato il ragionamento del politico.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Scudetto, la lotta per Salvini si svolgerà tra due squadre in particolare: “Sicuramente Napoli o Inter”

Il Milan è stato rallentato dalla Salernitana in questa 26esima giornata, l’Inter è stata sconfitta da un brillante Sassuolo. Il Napoli se la giocherà oggi, alle ore 19:00, contro il Cagliari. Per la lotta scudetto è sicuramente ancora tutto apertissimo. Attualmente in corsa sembrerebbero esserci queste tre squadre. Salvini però sembra non avere dubbi su chi, alla fine, strapperà il titolo di Campione d’Italia alle concorrenti.

LEGGI ANCHE >>> Inter in crisi, ma l’annuncio di Marotta fa sognare i tifosi: “Ufficiale a breve”

In diretta a ‘Radio 24’, infatti, Matteo Salvini ha dichiarato: “Chi vince il campionato? Non lo so (ride, ndr). Prima della partita di ieri avrei detto Inter. Da milanista ho un sogno nel cassetto ma non voglio gufarmi. Però almeno è un campionato combattuto rispetto agli ultimi dieci, non solo tra noi milanesi. Diciamo che vincono sicuramente Napoli o Inter“.