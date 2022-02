“Sta mancando”: Juve, Allegri non si trattiene. Ecco il rimprovero al bomber

Il tecnico della Juve Allegri, in conferenza stampa, ha parlato della sfida di Champions League. Il messaggio rivolto al bomber.

Il pareggio ottenuto nel derby, alla fine, ha consentito di distanziare ulteriormente l’Atalanta (caduta a Firenze) e consolidare così il quarto posto. Ora l’attenzione della Juventus è rivolta alla sfida di Champions League in programma domani: nell’occasione i bianconeri faranno visita al Villareal, attualmente sesto in Liga. Una sfida da non fallire per il tecnico Massimiliano Allegri il quale, nel corso della conferenza stampa odierna, ha voluto mettere in guardia la propria squadra.

“Abbiamo 50% di probabilità di passare. Loro vengono da un periodo molto buono come noi, sono esperti e hanno un allenatore molto bravo che non dà vantaggi. Dovremo stare attenti ai dettagli e portare l’episodio dalla nostra parte. Bisogna fare una partita ordinata e di pazienza, il nostro obiettivo è passare il turno ma il turno non lo passiamo domani”.

Il tecnico ha poi difeso la prestazione offerta dalla formazione contro il Torino. “Nei primi 3 mesi, questa partita l’avremmo persa. La gestione dell’imprevisto non saremmo riusciti a farla. Domani è bella da giocare, voglio vedere la squadra giocare bene con la palla, difendere bene senza palla”. Inevitabile, inoltre, il riferimento all’assenza di Paulo Dybala.

Juve, Allegri parla di Dybala

L’argentino, come noto, non riuscirà ad esserci a causa del problema fisico rimediato venerdì sera che lo obbligherà a restare ai box almeno 10 giorni. “Ci manca Dybala che sta facendo buone prestazioni. Domani giocano sicuramente Morata e Vlahovic davanti, ho dubbi a centrocampo”. Possibile, a questo punto, l’inserimento nel tridente di Weston McKennie.

“Si tratta di un centrocampista offensivo a tutto campo, è bravo negli inserimenti e ha gol nelle gambe quindi come caratteristiche è diverso da quelli che abbiamo” le parole rilasciate da Allegri, il quale dovrà fare a meno pure di Federico Bernardeschi. “Non sta bene, sta procedendo, domani dovrebbe cominciare a correre”.