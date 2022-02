Serie A, il gesto inguaia il tecnico: rischia tre giornate di squalifica

Caos in Serie A durante la ventiseiesima giornata. Il gesto dell’allenatore lo mette nei guai: ora rischia tre giornate di squalifica.

La Roma e José Mourinho finiscono nell’occhio del ciclone. Dopo il pareggio raggiunto in extremis grazie a due giovani della Primavera contro il Verona di Igor Tudor, la squadra capitolina è stata presa di mira dai tifosi. Proprio il match contro gli scaligeri ha infiammato l’Olimpico che, nell’ultimo quarto d’ora, ha duramente contestato le decisioni dell’arbitro Pairetto.

Il direttore di gara, quasi a fatica, ha provato a mantenere la calma in campo e sulle panchine, ma José Mourinho si è rivelato implacabile. Dopo un presunto rigore ai danni di Pellegrini non sanzionato dall’arbitro, è scoppiata la bomba.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, Mourinho rischia tre turni di squalifica

Lo Special One, scatenato in panchina, è stato prima richiamato dallo stesso Pairetto e poi è stato espulso dopo le provocazioni nei confronti dell’arbitro. Prima il gesto del telefono, lontano parente del gesto delle manette, e poi la frase, come rivela ‘La Stampa’, “Ti ha mandato la Juventus”.

LEGGI ANCHE >>> “Multa in arrivo”: Roma, la società ha pronta la batosta per due calciatori

L’edizione odierna del quotidiano ‘La Stampa’ rivela, inoltre, che l’espulsione potrebbe costargli cara. Mourinho, infatti, rischia due o tre giornate di squalifica considerando anche il calcio al pallone in tribuna, la ricerca del contatto con l’arbitro e le frasi nel tunnel degli spogliatoi “Ti hanno mandato apposta, ti ha mandato la Juve“.