Napoli, il punto sugli infortuni: novità su Di Lorenzo

Finisce 1-1 il match tra Cagliari e Napoli, ma gli azzurri sono concentrati anche sulla situazione infortuni. Ecco le ultime novità.

Il Napoli non approfitta del turno favorevole e non riesce ad espugnare Cagliari. A dire il vero, per come si era messa la partita col gol di Pereiro, gli azzurri possono tirare un sospiro di sollievo grazie ad Osimhen.

A preoccupare però i tifosi e soprattutto il tecnico Luciano Spalletti sono la situazione infortuni. Orfano di Insigne e Politano, questa sera il Napoli ha visto uscire dal campo durante il match sia Di Lorenzo che il suo sostituto Malcuit.

Spalletti nella ripresa infatti ha dovuto lanciare in campo il giovane classe 2000 Zanoli, il quale fino ad ora aveva collezionato solo pochissimi minuti di gioco con la maglia azzurra. Al termine della partita quindi un pensiero è subito andato ai due calciatori e alle loro condizioni anche in vista del filotto di partite che attende i partenopei, a partire dal match di ritorno di Europa League contro il Barcellona. Match per il quale sono comunque previsti i recuperi di Insigne e Politano.

Napoli, la situazione di Di Lorenzo e Malcuit

Per quanto riguarda Di Lorenzo le notizie sono abbastanza rassicuranti. La botta in testa che l’ha costretto ad uscire a metà del primo tempo sembra meno grave del previsto. Il calciatore sta bene ed ha accusato un trauma non commotivo.

Malcuit invece è uscito dal terreno di gioco per un dolore al polpaccio. Non sembrerebbe qualcosa di particolarmente grave, ma le sue condizioni saranno valutate con la dovuta calma nei prossimi giorni.