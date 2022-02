Napoli, Spalletti preoccupato dopo il Cagliari: l’annuncio spiazza i tifosi

Luciano Spalletti si tiene il pareggio di Cagliari e guarda alla sfida col Barcellona. Due giocatori preoccupano l’allenatore azzurro.

Soltanto un pareggio quello raccolto dal Napoli di Spalletti contro il Cagliari. Una partita che ha visto gli azzurri giocarsi tre punti che sarebbero valsi il sorpasso sull’Inter e l’aggancio al Milan capolista. Cosi, però, non è stato, e la squadra partenopea è tornata a casa con un punto che l’allenatore si tiene stretto. Per una parte dei tifosi si poteva fare qualcosa di più in terra sarda, mentre altri stanno già guardando al prossimo importante match contro il Barcellona.

Quella di giovedì sarà una partita importante per il prosieguo della stagione azzurra, ed anche in quest’ottica lo stesso Spalletti ha dovuto fare delle scelte per cercare di non caricare i proprio giocatori. C’è chi, però, è sceso lo stesso in campo ed ora il timore per l’allenatore azzurro è di poter perdere qualcuno proprio in vista del Barcellona.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, trema Spalletti: due azzurri preoccupano l’allenatore

E’ stato lo stesso allenatore azzurro a sollevare un attenta analisi su quello che è stato fatto durante la partita contro il Cagliari. I cambi, e soprattutto gli ingressi di Osimhen e Fabiàn adesso fanno tremare il tecnico, che si augura non abbiano complicazioni da qui ai prossimi giorni. Lo stesso Spalletti ha spiegato la situazione in conferenza stampa.

LEGGI ANCHE >>> “Stangata in arrivo”: PSG, ancora brutte notizie per l’azzurro

“Osimhen? Menomale che ci ha dato la disponibilità di giocare oggi, aveva un ginocchio gonfio. Altro che pretattica, avete visto che stasera non ha giocato. C’era il rischio di lasciarlo a casa, come Fabiàn”, ha spiegato lo stesso Spalletti che è entrato poi nel merito della situazione dello spagnolo.

“Ha giocato più di 30 minuti Fabiàn, i medici mi dicevano di farlo giocare al massimo 20′ perché rischiava di strapparsi“, le parole di Spalletti nel post partita della sfida contro il Cagliari.