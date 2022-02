“Vorrei giocare lì…”: la stella del PSG lo confessa, scoppia la polemica

Dopo la vittoria in Champions League contro il Real Madrid, la stella del PSG si confessa su Twitch e fa infuriare i tifosi francesi.

L’1-0 contro il Real Madrid ha rilanciato alla grande il momento del Paris Saint-Germain, provato dalle magre figura in coppa nazionale e dalle polemiche attorno alla figura di Pochettino.

D’altronde, il gol vittoria di Kylian Mbappé ha scacciato via un po’ di malumore attorno alla formazione parigina, attanagliata dalla pressione e dall’obbligo di puntare alla vittoria della Champions League. Soprattutto dopo la faraonica campagna acquisti dell’estate.

Lo stesso Mbappé che, ormai, sembra indirizzato verso lo stesso Real Madrid che ha punito in Champions. E che fa masticare amaro i tifosi del PSG, alla pari delle parole pronunciate dall’altro fuoriclasse, Neymar Jr., in diretta su Twitch.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “Venti milioni di euro”: Milan, arriva la sentenza. Che succede sul mercato?

PSG, non solo Mbappé: la confessione di Neymar fa infuriare i tifosi

Così, negli ultimi giorni, nel corso di una live su Twitch al fianco di Ronaldo ‘O Fenomeno’, Neymar ha parlato del proprio futuro: “Un ritorno in Brasile? Non saprei, confesso di avere qualche dubbio a riguardo. Piuttosto, mi piacerebbe fare un’esperienza negli Stati Uniti. Sì, vorrei giocare lì almeno per una stagione”.

Poi, le parole che fanno infuriare i tifosi del PSG, e non solo: “Dopo l’avventura in Europa, mi affascina l’ipotesi della MLS. Parliamo di un campionato molto breve. Così, potrei avere almeno 3-4 mesi di vacanza. Comunque, non ho intenzione di ritirarmi a 32 anni. Era solo uno scherzo fatto ai miei amici. Il mio contratto col Paris scadrà nel 2024: quando sarà, valuterò il da farsi”, chiude sorridendo Neymar.

Sorriso che, però, non è stato condiviso dai supporters della formazione parigina e dai tanti appassionati di calcio. Pagato a peso d’oro dal PSG, l’ex Barcellona è da poco rientrato da un lungo infortunio ed era già finito nel mirino della critica francese per i suoi atteggiamenti, dentro e fuori dal campo. E adesso, la sua ultima confessione attizza ulteriormente il fuoco dei suoi haters.