“Nonostante qualche papera…”: Inter, l’annuncio che non piacerà ai tifosi

L’Inter si prepara ad una mossa che non piacerà a molti tifosi dell’Inter. Il club nerazzurro sembra ormai deciso.

L’Inter resta sulla scia del Milan capolista. Nonostante la dolorosa sconfitta patita per mano del Sassuolo di Dionisi, la squadra nerazzurra non ha perso terreno in maniera netta, vendo comunque una partita in meno da recuperare ed una stagione intera che può ancora portare i ragazzi di Inzaghi a conquistare obiettivi importanti. Per quanto riguarda la Champions le cose si sono complicate, ma lo Scudetto resta ovviamente alla portata.

Il momento non è di sicuro quello dei migliori, e l’ambiente nerazzurro sta provando a fare discernimento su cosa fino a questo momento ha funzionato e cosa no. In attesa di capire quelle che saranno le mosse del club per il prossimo futuro, c’è chi è ormai finito da tempo nel mirino dei tifosi nerazzurri.

Inter, il rinnovo di Handanovic si farà: al netto delle critiche

Uno dei giocatori maggiormente bacchettati dall’inizio della stagione è stato di sicuro Samir Handanovic, reo di non aver messo in campo la sua migliore stagione. Qualche errore di troppo, ed un rendimento che non rispecchia quello mostrato dal capitano nerazzurro nei suoi anni migliori. Ecco perchè una buona parte dei supporters interisti già da qualche tempo auspicano una separazione, per puntare su un nuovo profilo tra i pali.

Sappiamo che l’Inter ha già messo le mani su Onana, ma la permanenza di Handanovic potrebbe trovare spazio anche con l’arrivo di un nuovo portiere. “Nonostante qualche papere indigesta”, scrive oggi ‘La Gazzetta dello Sport’, che conferma la volontà dell’Inter di rinnovare il contratto di Handanovic.

Il club, dunque, non terrà conto delle critiche furibonde da parte della piazza nei confronti di Handanovic, ma confermerà la fiducia nei confronti di un elemento che ha dato tanto in questi anni per la causa interista. Un altro anno di contratto – si legge – per permettere anche un inserimento più tranquillo per lo stesso Onana.