“Spero che…”: Gasperini, la frecciata fa infuriare il mondo arbitrale

Alla vigilia del match di Europa League contro l’Olympiakos, il tecnico dell’Atalanta Gasperini ha rilasciato nuove polemiche dichiarazioni.

L’Atalanta di Giampiero Gasperini ha vissuto nell’ultimo periodo diverse problematiche e senza dubbio è stata colpita dalla sfortuna. Il club orobico ha perso il suo bomber Duvan Zapata per diversi mesi, l’ennesimo infortunio per la formazione nerazzurra.

Il tecnico bergamasco ha parlato in conferenza stampa, trattando non solo dell’emergenza ma anche del grosso problema della ‘Dea’ con il Var. Il tecnico ha inoltre chiuso le porte alla possibilità di puntare lo scudetto:

“Scudetto? Si corre troppo. Non penso che l’Atalanta possa in questo momento ambire a questo, ma spero che in futuro, con una società rinforzata, l’obiettivo della squadra possa diventare questo”.

Atalanta, Gasperini attacca il Var: che polemica!

Nella conferenza stampa odierna Gasperini è tornato sulla polemica dopo il match contro la Fiorentina, sfida che ha visto protagonista suo malgrado il Var. La società ha infatti confermato di non aver gradito come la terna arbitrale ha gestito lo strumento tecnologico. Gasperini è apparso invece durissimo a riguardo:

“Passata la rabbia per Firenze? Non è il singolo episodio, è la conduzione del VAR a essere pericolosissima. Incide nei risultati anche in situazioni che invece appaiono molto chiare. Non si capisce se decide l’arbitro o gli altri, questa è la cosa peggiore. Spero che i tifosi inglesi, dopo aver fatto saltare la Superlega, riescano anche a far saltare il VAR”.