Champions League, Joao Felix illude l’Atletico: pari anche Benfica-Ajax

L’Atletico Madrid pareggia col Manchester United, il Benfica fa 2-2 in casa contro l’Ajax: il resoconto della serata di Champions League.

Dopo aver visto la Juventus pareggiare in casa del Villarreal, la Champions League torna per l’ultimo giro di questo primo atto degli ottavi di finale. In campo Atletico Madrid-Manchester United e Benfica-Ajax, per una serata piena zeppa di colpi di scena.

Partendo dalla gara del Wanda Metropolitano, il ritorno a Madrid dell’eterno rivale Cristiano Ronaldo è agrodolce. I Red Devils partono malissimo contro l’Atletico di Simeone, che passa subito in vantaggio con la super rete di Joao Felix.

Il primo tempo è a forti tinte biancorosse, con CR7 e compagni in totale balia della formazione di casa. Nel secondo, però, lo United batte un colpo e gela il popolo dell’Atletico: nei minuti finale, il giovane Elanga segna la rete che vale l’1-1 finale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “Sembrano dei bambini…”: United, che mazzata a Ronaldo e compagni

Champions League, pareggio per Atletico e United. Parità anche a Lisbona, tra Benfica e Ajax

La parità domina anche a Lisbona, dove Benfica e Ajax hanno dato vita ad una gara divertente e piena zeppa di colpi di scena. Entrambe le squadre si sono affrontante senza esclusione di colpi, con le marcature che sono state aperte dall’Ajax, grazie alla giocata del serbo Dusan Tadic. Di qui, il compagno Haller fa tutto da solo: nel giro di tre minuti, prima sigla l’autorete che riporta in parità il match, poi sigla il secondo vantaggio degli olandesi.

Nel secondo tempo, la gara perde di ritmo e il Benfica parte alla rincorsa della reazione. Nonostante qualche buona occasione dell’Ajax, i lusitani non hanno mollato il colpo e hanno continuato a martellare l’area di rigore biancorossa. Un martellare che ha portato la formazione di casa a trovare la rete del pareggio con l’ucraino Yaremchuk.