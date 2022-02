“Perché l’hanno preso? Non è normale”: duro attacco all’ex Inter

La cessione dell’ex Inter continua a tenere banco: Romelu Lukaku non si è adattato al Chelsea di Tuchel, altre critiche per il belga

Il Chelsea ha chiuso il match d’andata degli ottavi di finale con due gol di scarto da cui ripartire in occasione della gara di ritorno contro il Lille. I blues di Tuchel hanno sbloccato la partita con Kai Havertz dopo 8 minuti. Il raddoppio è stato invece firmato da Christian Pulisic poco dopo l’ora di gioco.

Romelu Lukaku è il mancato protagonista di questo Chelsea che aspira alla Champions League. L’ex attaccante dell’Inter ha osservato tutta la partita dalla panchina e prima della gara con il Lille le parole di Tuchel hanno fatto emergere anche in superficie la difficoltà ad inserire il belga nel contesto di gioco.

Chelsea, Lukaku ancora fuori e Henry si chiede: “Perché lo hanno preso? Non è normale”

Romelu Lukaku si sta convertendo come uno dei maggiori flop di mercato di questa stagione. L’attaccante belga non è ancora riuscito a decollare da quando ha messo piede al Chelsea.

Sull’argomento, nelle ultime ore, si è espresso pure Thierry Henry. L’ex attaccante di Arsenal e Barcellona ha parlato di Lukaku intervenendo alla ‘CBS’. “Perché è stato acquistato?” si chiede il francese dal momento che l’ex Inter non è stato schierato contro il Lille nell’andata degli ottavi di finale.

“Questa domanda me la sono posta dall’inizio, chiedendomi se si potesse inserire all’interno della squadra. Quando si compra uno come lui devi farlo adattare al tuo gioco oppure adattarti tu a lui. Rom ha bisogno di tempo per abituarsi al gioco del Chelsea, non è facile”, ha detto Henry che poi ha riservato una frecciatina pure all’attaccante. “Appena sette tocchi contro il Crystal Palace non sono normali, indipendentemente se ti piace oppure no l’allenatore. Al Chelsea piace pressare, mantenere i tre d’attacco attivi e cambiare le loro posizioni. Lukaku preferisce restare al centro. Perché sei andato a prenderlo?.

Fino a questo momento, Lukaku ha segnato 10 reti con il Chelsea. Cinque di esse sono giunte in Premier League, due in Champions League, altrettante al Mondiale per club e una, infine, è arrivata in FA Cup.