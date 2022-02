La Juve, Calciopoli e la bordata a Mourinho: Cobolli Gigli ci va giù pesante

In diretta a SerieANewsTV, l’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha fatto il punto sui bianconeri e lanciato una bordata a José Mourinho.

Il pari contro il Villarreal ha confermato lo stato di forma tutt’altro che brillante della Juventus. E adesso, i bianconeri sono chiamati a scuotersi già dalla prossima giornata di campionato. Anche perché il mercato di gennaio è stato importante e Allegri non ha più alibi.

“Vlahovic e Zakaria sono stati due acquisti molto coraggiosi”, commenta in diretta a SerieANewsTV l’ex presidente dei bianconeri, Giovanni Cobolli Gigli. “Soprattutto il primo, perché sono stati fatti da una società, ad oggi, fortemente indebitata e in perdita. Giustamente, però, ha ritenuto di doversi rinforzare per aumentare le probabilità di arrivare quarti in campionato e andare avanti in Champions League. E nonostante questo, non è detto si riveli comunque un obiettivo fattibile”.

Eppure, Cobolli Gigli si dice ottimista: “Ho molta stima dell’allenatore, ho fiducia in quello che farà la squadra. E vorrei sottolineare che Allegri ha quattro anni di contratto, quindi l’ambiente farebbe bene a dargli fiducia perché ce lo terremo stretto ancora a lungo. È bastato un pareggio contro il Torino per gettare nuovamente tutti nello sconforto, ma siamo in Italia… Se non critichiamo, non siamo contenti”.

Da Dybala-Vlahovic alla bordata a Mourinho: Cobolli Gigli senza filtri, attacco allo Special-One

Di qui, l’ex presidente della Juventus si sposta su Dybala: “Sono sempre stato un suo estimatore. L’ho apprezzato molto nel campionato con Sarri, poi ha cominciato ad avere un po’ di incidenti. È un tema che va affrontato: era arrivato ad un accordo per il rinnovo di contratto, ma adesso la nuova politica di Arrivabene cerchi di ridimensionarne alcune parti. La Juventus adesso deve chiudere la questione, o per il sì o per il no. Se ce la trasciniamo a lungo, tutte le parti rischiano di perdere motivazione”.

Una parentesi, anche su Vlahovic: “È un attaccante strutturato, di grande potenziale. È un calciatore che può dare una mano alla Juventus. E mi sembra che anche Dybala abbia apprezzato il suo arrivo, visto come si sono trovati in campo. Ho l’impressione che l’argentino si diverta molto con lui in attacco, speriamo possano essere una coppia che duri nel tempo”.

Tra i tanti temi toccati, infine, Cobolli Gigli riserva una stoccata a José Mourinho. Il portoghese ha rimediato due giornate di squalifica dopo gli insulti rivolti all’arbitro Pairetto e, indirettamente, anche alla Juventus: “Resta un allenatore straordinario, ma se dicesse qualche ca***ta in meno sarebbe meglio… Mi porto nel corpo ancora le ferite di quello che successe nel 2011, quando si scoprì che un faldone non era mai stato preso in considerazione del processo sportivo del 2006. E quel faldone faceva riferimento ad una squadra che si chiamava Inter“.

E ancora: “Esaminato dall’allora Procuratore Sportivo Palazzi, fu stabilito come illecito sportivo. Allora mi chiedo con che faccia uno che ha giocato con o allenato l’Inter dà dell’imbroglione ad un arbitro, alludendo un interesse della Juventus e sapendo che, per miracolo, il faldone dei nerazzurri non è apparso nel processo del 2006? Qua ci sarebbe da fare delle pesantissime riflessioni, ma tutto è passato in secondo piano. E una persona matura come Mourinho dovrebbe evitare certi gesti”.