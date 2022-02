“Persino lui…”: Atalanta, il retroscena di Gasperini lascia increduli i tifosi

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha presentato in conferenza stampa la gara di Europa League contro l’Olympiakos.

La gara d’andata dei sedicesimi di finale della competizione europea contro i greci l’Atalanta l’ha vinta con un doppio Djimsiti. Una sfida il cui risultato andrà confermato tra le mura dell’avversario. Il match è in programma domani alle 18:45.

Non sarà un’impresa molto facile probabilmente, almeno per la condizione mentale e fisica che vive al momento la squadra bergamasca. Il 2022 sta cominciando tra le difficoltà e la penuria di risultati. La squadra di Gasperini, infatti, in campionato non vince da inizio gennaio ed è reduce dall’1-0 in favore della Fiorentina, in rete con Piatek.

Qualcosa da rivedere c’è ma indubbiamente le grandi difficoltà nascono anche dall’infermeria, che risulta al momento intasata dagli attaccanti della Dea, la cui assenza pesa sull’economia e sulla strategia di gioco.

Olympiakos-Atalanta, le parole di Gasperini in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di Europa League in programma, l’allenatore della Dea è intervenuto proprio sull’assenza al momento di una vera punta: “Stiamo vivendo un momento di emergenza soprattutto in attacco, lo sappiamo. Anche l’assenza di Zapata, ora ci sono fuori pure Muriel, Ilicic e anche persino Miranchuk che poteva darci una mano. Noi abbiamo perso ultimamente queste partite, ma siamo stati anche in grado di pareggiare con Inter, Lazio, Juventus. Djimsiti ha fatto gol l’ultima volta, proviamo più soluzioni. Stiamo provando Sportiello, Rossi, possiamo ruotare bene”.

La stagione di Duvan Zapata è quasi terminata, nella misura in cui potrebbe tornare a disposizione verso maggio. Per un problema al flessore, invece, Luis Muriel resterà ai box per ancora una ventina di giorni. Imprevedibile il rientro di Josip Ilicic, che patisce dei problemi personali purtroppo importanti mentre più vicino, ovvero per Roma-Atalanta del 5 marzo, sembra il ritorno di Miranchuk, fermo per fastidi di natura muscolare.