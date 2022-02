“Non basta”: Juve-Vlahovic, il tecnico lo bacchetta in diretta

Negli studi di Sky Sport si parla ancora della prestazione della Juve in Champions League e del pari ottenuto in Spagna contro il Villarreal.

La Juve di Massimiliano Allegri ha giocato ieri il match di andata di Champions League e non è andato oltre l’1 a 1 nella trasferta spagnola contro il Villarreal. E dire che inizialmente le cose si erano messe benissimo per la squadra bianconera.

Il club torinese è infatti passato in vantaggio dopo soli 32 secondi di gioco grazie a Dusan Vlahovic, neo acquisto di gennaio e calciatore alla prima presenza in Champions League. Pian piano i bianconeri sono andati in difficoltà ed alla fine il club spagnolo ha trovato il pari grazie al leader Dani Parejo.

Sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori è arrivata qualche critica per l’atteggiamento, forse troppo passivo, della squadra bianconera dopo il vantaggio iniziale. Negli studi di Sky Sport anche l’ex tecnico Fabio Capello ha parlato di questa situazione.

Juve, Capello chiede ‘a gran voce’ il ritorno di Dybala

L’ex tecnico, tra l’altro di Inter e appunto Juventus, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ‘bocciando’ in parte il neo acquisto Dusan Vlahovic. Ecco alcune delle dichiarazioni di ‘Don Fabio’:

“La Juventus ad un certo punto del match si è abbassata troppo, per questo al ritorno sarà fondamentale il rientro di Dybala perché serve qualità in quella zona del campo. Morata e Vlahovic da soli non bastano. A quel punto però, con l’argentino, servirà davvero tanto equilibrio”.