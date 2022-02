“Non ne abbiamo bisogno”: incredibile PSG, la risposta gela la stella

Il clima in casa PSG continua ad essere abbastanza teso. Ogni giorno che passa si creano casi attorno ad alcune delle stelle del club.

Nell’ultima estate il PSG ha realizzato una campagna acquisti faraonica, forse la più incredibile nella storia del calciomercato. Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos e soprattutto Lionel Messi sono arrivati sotto la Torre Eiffel e la squadra di Pochettino ha come obiettivo principale la vittoria della Champions League.

Nonostante una rosa sulla carta stratosferica, i parigini stanno trovando numerose difficoltà, sono usciti dalla Coppa di Francia e nel corso della stagione hanno avuto diversi passi falsi.

Oltre all’atteggiamento in campo a non convincere è l’atteggiamento fuori dal campo con diversi casi attorno alle sue principali stelle. Uno dei più chiacchierati è l’asso brasiliano Neymar, protagonista di una curiosa vicenda.

MLS, arriva la risposta alle parole della stella del PSG

Il talento verdeoro aveva rilasciato dichiarazioni,che avevano fatto discutere, riguardo un suo possibile futuro in MLS, la lega di calcio americana. Neymar aveva dichiarato: “Mi piacerebbe giocare almeno un anno negli Stati Uniti, li la stagione è breve e ci sono almeno tre mesi di vacanza”.

Queste dichiarazioni avevano fatto ‘storcere il naso’ a molti e dall’America non è tardata la risposta a Neymar. Il Commissario della MLS Don Gorber ha usato toni tutt’altro che positivi per il possibile arrivo del campione brasiliano ed ha parlato cosi: “Non abbiamo bisogno di giocatori che vengono qui alla fine della propria carriera. Se non vengono a rispettare il campionato ed i suoi tifosi, non li vogliamo in MLS”.