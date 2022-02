Alle 18.45 spazio ad uno dei tre match con le italiane impegnate in Europa League. Scendono in campo Lazio e Porto.

L’Europa guarda alla situazione in Ucraina con grande preoccupazione, ma nel frattempo il calcio va avanti. E cosi stasera si giocano i match di Europa League, dove anche le italiane dovranno mettere tutto in campo per tentare di passare il turno. Tra queste anche la Lazio, con Maurizio Sarri che proverà a spingere i suoi verso un’impresa tutt’altro che semplice da portare a casa.

Si, perchè all’andata il Porto si è imposto per 2-1 ed ora all’Olimpico toccherà ai biancocelesti provare a ribaltare il risultato del primo match. Difficile considerando anche la struttura del Porto che risulta ad oggi una squadra molto difficile da affrontare, e per ribaltare il risultato servirà una partita giocata al massimo dalla Lazio.

Lazio-Porto, le formazioni ufficiali