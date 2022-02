DIRETTA Olympiacos-Atalanta: segui la partita LIVE

Alle 18.45 spazio a due match dei tre che vedranno in campo le italiane in Europa League. Si affrontano Olympiacos ed Atalanta.

Detto di quello che sta accadendo in Ucraina, con il clima teso che sta coinvolgendo tutto il continente, il calcio va avanti. E cosi stasera si gioca l’Europa League, con anche le italiane chiamate a mettere in campo partite importanti per provare a conquistare il passaggio del turno. Se nel caso della Lazio la situazione è più complessa in quanto si parte da un risultato di svantaggio contro il Porto, l’Atalanta invece ha la possibilità di gestire il proprio destino.

La vittoria del match di andata è una base di partenza importante, che vede i ragazzi di Gasperini pronti anche a mettere tutto in campo per continuare la propria avventura in ambito europeo. Servirà grande compattezza contro una squadra come quella greca che, soprattutto in casa, potrà godere di un ambiente pronto a supportare i biancorossi fino alla fine.

Olympiacos-Atalanta, le formazioni ufficiali