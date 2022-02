Kessiè-Milan, non è finita: il nuovo indizio in vista dell’Udinese

Kessiè-Milan: un matrimonio destinato alla chiusura in vista dell’estate, ma che resterà intatto almeno fino al termine della stagione. Il centrocampista rappresenterà un punto di riferimento almeno fino al prossimo giugno

Il Milan non metterà Kessiè all’angolo, almeno non prima del prossimo giugno. Come confermato delle recenti indiscrezioni di mercato, il centrocampista ivoriano sarebbe ormai a un passo dall’addio ai rossoneri con il mancato rinnovo contrattuale.

Kessiè lascerà il Milan a costo zero e nelle ultime ore starebbe avanzando il forte interesse del Barcellona nei confronti dell’ex Atalanta. Dopo le recenti esclusioni dalla formazione titolare, difficilmente Pioli deciderà di fare a meno del centrocampista per i prossimi impegni.

Il primo indizio arriverà proprio dalla sfida tra Milan-Udinese. A prescindere dalla squalifica di Bennacer, Kessiè tornerà titolare in mezzo al campo, e non è escluso che l’ivoriano sia confermato anche in occasione del derby di Coppa Italia contro l’Inter.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Kessiè-Milan, matrimonio fino a giugno: sarà ancora titolare

Come detto, Pioli non si priverà del temperamento e del carisma di Kessiè prima di giugno. Non avrebbe senso rinunciare a Kessiè in piena lotta scudetto e in vista del proseguimento della Coppa Italia. Contro l’Udinese sarà titolare, e il Milan si aspetta un’immediata risposta caratteriale da parte del suo centrocampista. Poi, come noto, le strade di Kessiè e dei rossoneri potrebbero separarsi in estate, ma fino a quel momento il matrimonio resterà solido e pronto a spingere il piede sull’acceleratore con piena unità d’intenti.

LEGGI ANCHE >>> Kessie come Donnarumma: Milan, pronta la tripla alternativa

Milan-Udinese, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Cioffi