“Potrebbe allenare l’Inter”: l’annuncio del direttore sportivo spiazza i tifosi

Dichiarazione che lascia stupiti i tifosi: il direttore sportivo, infatti, afferma che il tecnico potrebbe allenare l’Inter

Walter Sabatini da quand’è approdato alla Salernitana, ha iniziato una lunga rivoluzione che potrebbe portare la squadra a raggiungere la salvezza. Un’impresa che prima era considerata impossibile, e che ora è ‘solo’ molto complicata. C’è bisogno di collezionare punti e di vincere i recuperi con le altre squadre, tra l’altro dirette concorrenti. Dunque, la stagione dei granata non è ancora conclusa.

Sabatini ha acquisito giocatori del calibro di Fazio e Perotti, che non sono quelli di qualche anno fa, ma sono ancora fisicamente integri per dare una grossa mano. Lo stesso Verdi ha già avuto un ottimo impatto. E poi c’è stato l’esonero di Stefano Colantuono, che era subentrato a Fabrizio Castori. Ora c’è Davide Nicola, una scelta molto apprezzata da Sabatini, che infatti ha parlato benissimo del suo allenatore.

La provocazione di Sabatini su Nicola e l’Inter

Sabatini ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Corriere dello Sport: “Ero e sono ancora terrorizzato dall’idea di retrocedere, ma il senso di sfida ha prevalso. Restare anche in Serie B? Ho dato la mia parola al presidente e alla gente e la rispetterò, poi dipenderà dal club”. Una benedizione poi per Nicola: “Ho sempre saputo che fosse un fenomeno, potrebbe allenare tranquillamente l’Inter, ma è schiavo del cliché che lo vede solo come specialista in salvezze.

Tanti i temi toccati da Sabatini, che ha svelato anche un retroscena su Ribery: “Appena arrivato mi disse che voleva andar via, perché a Salerno la gente ride anche quando perde. Il giorno dopo mi ha detto che ci aveva ripensato”. Su Colantuono: “Dovevo completare un”operazione radicale, se ci salveremo sarà anche per merito suo”.