“Accadrà prima di Pasqua”: Vlahovic, la previsione gela Agnelli

Continuano a migliorare di livello le prestazioni di Kulusevski da quando si è trasferito dalla Juventus al Tottenham e nasce un ragionamento su Vlahovic.

Dopo aver contribuito con una rete alla vittoria del Tottenham sul Manchester City, Kulusevski si è dimostrato ancora una volta importante in occasione della sfida contro il Leeds. Un gol che giustifica e motiva l’investimento invernale e anche le dichiarazioni di Antonio Conte.

L’arrivo di Kulusevski e Bentancur ai Toffee era stato considerato strategico grazie ai rapporti tra il dirigente Paratici e la Juventus. Quasi un “favore” da parte dell’ex direttore sportivo bianconero alla sua ex società, che nel contempo cercava di tesserare per oltre 70 milioni di euro Dusan Vlahovic, prelevandolo dalla Fiorentina.

In verità, l’acquisto di Kulusevski in particolare è stato frutto della volontà di Antonio Conte, il quale lo voleva con sé già quando guidava l’Inter, che ha poi vinto lo scudetto.

Kulusevski ancora protagonista col Tottenham: la provocazione alla Juventus

In effetti, Kulusevski non ha mai avuto le sufficienti opportunità in bianconero o evidentemente non è stato sfruttato al meglio delle sue possibilità. Per tale ragione, il rendimento non è stato troppo soddisfacente e da lì la decisione anche a cuor leggero di lasciarlo partire.

A cuor leggero perché il club non ha fatto i conti anche con la più semplice questione numerica, che coinvolge il centrocampo. Con l’assenza di McKennie potrebbe venire fuori la necessità di un’alternativa di valore in mediana e in tal senso Allegri rischia di andare in difficoltà. Un appassionato su ‘Twitter’ ha provveduto a immaginare cosa potrebbe accadere, qualora effettivamente il reparto offensivo da solo non basti a portare risultati in cascina: “Vedrete che prima di Pasqua cominceranno a gridare che Vlahovic per Kulusevski è stata una mossa suicida”. Non resta che fare il conto alla rovescia per capire se la previsione si avvererà.