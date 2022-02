DIRETTA Sassuolo-Fiorentina: segui la partita LIVE

Alle 20.50 spazio al terzo match di questo sabato di Serie A. Scendono in campo Al Mapei Stadium il Sassuolo e la Fiorentina.

Due squadre con obiettivi molto diversi, ma per le quali i tre punti hanno un valore molto importante. Il Sassuolo di Dionisi insegue una salvezza tranquilla, e l’obiettivo è ampiamente alla portata. La prestazione Super contro l’Inter di Inzaghi ha creato grande entusiasmo in casa neroverde, e la speranza è che questa possa trovare continuità nel corso del tempo.

Di fronte, però, la Fiorentina che si trova alle porte della zona Europa. Vincenzo Italiano sta facendo un lavoro molto importante, provando a far dimenticare ai tifosi l’addio di Dusan Vlahovic. Ad oggi poter sperare di approdare in una posizione europea non è assolutamente utopia, ma servirà mettere in campo concentrazione e determinazione. Ogni partita avrà un valore significativo per far contenti i tifosi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sassuolo-Fiorentina, le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Frattesi, Lopez, Berardi, Raspadori, Traore, Scamacca. Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Oddei, Ciervo, Peluso, Ceide, Tressoldi, Defrel, Matheus Henrique.

LEGGI ANCHE >>> Tifosi spiazzati: cosa è successo dopo il gol in Empoli-Juventus

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Odriozola, Igor, Martinez Quarta, Biraghi, Castrovilli, Amrabat, Maleh, Sottil, Piatek, Ikoné. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Terracciano, Rosati, Bonaventura, Callejon, Saponara, Arthur Cabral, Terzic, Frison, Torreira, Nico Gonzalez, Venuti, Duncan.